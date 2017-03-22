ВР закликала США укласти оборонну угоду з Україною та надати статус основного союзника поза НАТО

Верховна Рада звернулася до Конгресу США щодо гарантій безпеки для України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову про звернення до Конгресу підтримали 232 народні депутати на пленарному засіданні українського парламенту в середу.

"Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонної угоди та надання Україні статусу основного союзника поза НАТО", - йдеться в тексті звернення.

Народні депутати зазначають у документі, що Україна прагне суттєвого поглиблення двостороннього партнерства між Україною та США у сфері безпеки, що статус основного союзника США поза НАТО надано як державам, які перебувають у стані миру, таким як Австралія, Нова Зеландія, Японія, так і воюючим державам - Південна Корея, Афганістан, Ізраїль.

"Надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США матиме величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі", - йдеться у зверненні.