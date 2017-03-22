Україна із застереженням приєдналася до Міжнародної конвенції 1989 року про рятування

Верховна Рада 226 голосами в середу підтримала закон №0132 про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування.

Міжнародна конвенція про рятування була розроблена в рамках Міжнародної морської організації та підписана 28 квітня 1989 року в Лондоні, йдеться в пояснювальній записці до проекту закону. Конвенція регламентує процедуру надання відповідної допомоги суднам чи будь-якому іншому майну, що перебуває у небезпеці на водних шляхах.

Передбачається, що Україна приєднується до цієї конвенції із застереженнями про те, що, відповідно до ст. 30 конвенції, зберігає за собою право не застосовувати положення конвенції, коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України та всі судна, з якими пов'язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання. Конвенція також не застосовується, коли рятувальні операції проводяться у внутрішніх водах України без використання плавзасобів; коли всі зацікавлені сторони є громадянами або юридичними особами України і коли майно, стосовно якого треба застосовувати рятувальні операції, є морським майном культурного характеру, доісторичного, археологічного чи історичного значення та знаходиться на морському дні.

У супровідних документах до закону зазначено, що приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року обумовлено необхідністю уніфікації правил здійснення рятувальних операцій на морі для досягнення безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища.