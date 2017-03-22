ВР ратифікувала угоду з Норвегією про технічне та фінансове співробітництво

Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво. За відповідний закон №0127 у середу проголосували 233 народні депутати.

Як повідомляється в пояснювальній записці до закону, угоду було підписано 18 жовтня 2016 року в Осло. Метою угоди є створення правових норм і процедур для підтримки та спрощення реалізації програм і проектів, що належать до сфери дії цієї угоди.

Угода поширюється на всі програми і проекти технічної та/або фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок норвезької сторони. Це стосується діючих програм і проектів, підготовлюваних та перспективних.

Технічна допомога, відповідно до угоди, передбачає передачу ноу-хау, тренінги, консультації, поставку обладнання і матеріалів, допомогу, пов'язану з впровадженням нових технологій, необхідних для успішної реалізації програм і проектів.