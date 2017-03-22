Україна незабаром подасть до ЄСПЛ додаткові матеріали до першої скарги про порушення через анексію Криму

Україна найближчим часом подасть додаткові матеріали до першої скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про порушення прав людини у зв'язку з анексією Криму, повідомив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Ми виходимо на фінішну пряму з поданням матеріалів у справі "Україна проти Росії" за порушення прав людини під час анексії (Криму)", - сказав він під час круглого столу в Києві в середу.

І.Ліщина уточнив, що це додаткові пояснення до першої скарги.

Як повідомлялося, Україна подала п'ять позовів стосовно РФ до ЄСПЛ щодо подій у Криму і на сході України. У Мін’юсті анонсували подання шостої скарги до ЄСПЛ стосовно порушення прав людини під час подій на Донбасі та в Криму у 2015-2016 рр.