Політика

13:50 22.03.2017

Департамент з помилування АП наразі не розглядає справ засуджених в Україні росіян для їх обміну

Департамент з питань помилування Адміністрації президента (АП) України нині не розглядає документів засуджених в Україні громадян РФ для обміну їх на українців, засуджених у РФ, заявляє голова цього департаменту Олександр Букалов.

"На цю мить ми таких справ не розглядаємо, тому що, ви знаєте, що дуже складно відбувається процес обміну полоненими. Якщо будуть такі справи, ми їх розглянемо", - сказав О.Букалов на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що окремі такі випадки помилування бувають. Наприклад, обмін Надії Савченко на росіян Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, які були засуджені й отримали терміни.

"Хочу зазначити, що це була не пропозиція департаменту про їх помилування. Було прийнято політичне рішення, і завданням нашого департаменту було зібрати необхідні документи та підготуватися до цього відповідно до вимог законодавства", - розповів О.Букалов.

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