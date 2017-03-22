Політика

14:40 22.03.2017

Парубій планує в четвер провести голосування щодо законопроекту про громадянство

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у середу на засіданні розглянути президентський законопроект №6175 про внесення змін до закону "Про громадянство України", щоб розглянути його на пленарному засіданні в четвер.

"Я даю доручення комітету негайно розглянути законопроект, щоб завтра в залі ми його розглянули", - сказав А. Парубій на пленарному засіданні парламенту в середу.

Заступник голови комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Логвінський (фракція "Народний фронт") повідомив журналістам: "У будь-якому разі йдеться про те, що це буде зовсім інший законопроект, змінений, і ми подивимося, які зміни пропонує як громадськість, так і юридичне управління Верховної Ради".

Він також не виключив, що розгляд президентського законопроекту "може бути і сьогодні".

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 13 березня 2017 року вніс законопроект "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство".

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з цього питання.

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