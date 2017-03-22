Профільний комітет не розглядатиме президентський законопроект про позбавлення громадянства, порушуючи регламент

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин не має наміру в порушення регламенту розглядати президентський законопроект, що стосується позбавлення громадянства України осіб з подвійним громадянством, заявив голова комітету, народний депутат з фракції "Батьківщина" Григорій Немиря.

"Комітет може розглянути лише у разі, якщо комітет порушить закон України про регламент",- сказав він під час комітетських слухань у середу в Києві.

За словами Г. Немирі, відповідно до статті 101 закону про регламент Верховної Ради, парламент окремим голосуванням може скоротити терміни, відведені на процедуру розгляду законопроекту.

Глава комітету нагадав, що президентський законопроект "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" який стосується позбавлення українського громадянства, осіб з подвійним громадянством (№6175) був наданий народним депутатам для ознайомлення і внесений до порядку денного 14 березня.

Г. Немиря наголосив, що на внесення альтернативних законопроектів відведено два тижні, відповідно, цей законопроект не може бути розглянутий раніше 29 березня.

Між тим, голова комітету додав, що термін подання альтернативних законопроектів міг би бути скорочений, якщо б парламент проголосував за таке рішення. Однак цього зроблено не було.

"Хочу ще раз відзначити принципову позицію комітету з прав людини. Незважаючи на бажання, ми бачили бажання голови Верховної Ради, деяких колег, народних депутатів Верховної Ради розглянути прямо завтра... комітет не буде порушувати закон України, покаже приклад, як працювати за законом, і сподівається на широку участь громадських організацій, зацікавлених експертів в обговоренні варіантів не лише цього законопроекту", - заявив Г. Немиря.

Крім того, він додав, що окрім президентського - зареєстровано ще чотири законопроекти, згідно з якими запропоновано внести зміни до закону про громадянство.

Раніше в середу, 22 березня, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на засіданні розглянути президентський законопроект №6175 про внесення змін до закону про громадянство України, щоб розглянути його на пленарному засіданні в четвер, 23 березня.