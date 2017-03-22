Посла Угорщини викликали до МЗС України через заклик угорського віце-прем'єра створювати автономії в сусідніх країнах

Посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня запросили до Міністерства закордонних справ України для пояснення нещодавніх закликів віце-прем'єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах, повідомила речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

"Ми сьогодні запросили посла Угорщини для бесіди, і почуємо його коментарі. Він має сьогодні до нас прийти", - сказала М. Беца агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Раніше в МЗС України заявили, що питання забезпечення прав національних меншин в Україні не варто використовувати для нагнітання атмосфери недовіри та нерозуміння.

"Ми маємо разом протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин, зокрема тлумачення слів Ж. Шем’єна, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором, для нагнітання атмосфери недовіри та нерозуміння. Адже завдяки багаторічним зусиллям української влади та угорської громади рівень забезпечення культурних, релігійних та освітніх потреб етнічних угорців в Україні є в багатьох сенсах прикладом для інших країн регіону", - йдеться в коментарі, оприлюдненому прес-службою МЗС у середу.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що заклики Ж. Шем’єна сприйняли з подивом і що Угорщина "завжди була і є важливим партнером для України".

"Ми високо цінуємо дружній характер двосторонніх відносин і високий рівень конструктивної співпраці. Ми розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції нашої держави й надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин. Будь-які спекуляції на цю тему не відповідають інтересам наших двох країн і народів та, сподіваємося, не відображають офіційної позиції Будапешта", - заявили в МЗС.