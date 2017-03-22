Порошенко найближчим часом внесе до Ради проект змін до законодавства щодо роботи Верховного суду
Президент України Петро Порошенко має намір найближчим часом внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект про зміни до законодавства щодо роботи Верховного суду України.
"За підсумками сьогоднішнього обговорення я підпишу проект змін до законодавства, розроблений Вищою радою правосуддя – ІФ). Звертаюся до Верховної Ради з тим, щоб найближчим часом після підписання – а я має намір визначити його як невідкладний – розглянути ці зміни до законодавства, і зроблю свій внесок у наближення початку роботи нового Верховного суду України", - сказав він на засіданні Ради із судової реформи в середу в Києві.
При цьому глава держави наголосив: "Я дуже сподіваюся, що найближчим часом новий Верховний суд розпочне роботу, реалізуючи і захищаючи право українського народу на справедливий суд".