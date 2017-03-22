В Україні має панувати верховенство права, а не натовпу - Порошенко про спроби тиску на суддів

Президент України Петро Порошенко заявляє про неприпустимість спроб тиску на суддів і наголошує, що в Україні має панувати верховенство права.

"Головне, чого я чекаю, – це довіри до голови Верховного суду, відновлення довіри до судової гілки влади, довіри з боку громадськості, … а не бандитів у балаклавах, які приходять додому до суддів і таким чином думають, що їм хтось дозволить здійснювати правосуддя. Ми говоримо про країну, у якій має панувати верховенство права, а не права натовпу", - заявив П. Порошенко в Києві в середу, відкриваючи засідання Ради з питань судової реформи.

Як повідомлялося, 18 березня прес-служба Вищої ради правосуддя (ВРП) повідомила, що пізно ввечері 17 березня більш ніж 10 осіб у балаклавах напали на голову ВРП І. Бенедисюка та його дружину. І. Бенедисюку довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря для самозахисту.

До Дарницького управління поліції доправили 12 учасників конфлікту, де встановили їхні особи. Сюди також прибув їхній адвокат. Частина з доставлених відмовилися надавати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що ніяких хуліганських дій не скоювали, а проводили мирну акцію.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом хуліганських дій і загрози (насильства) стосовно державного діяча за фактом подій біля будинку І. Бенедисюка.

Президент України Петро Порошенко розцінює напад на голову ВРП як спробу зірвати судову реформу та вимагає від правоохоронців швидкого й об'єктивного розслідування цього інциденту.

Розслідує інцидент з нападом Головна військова прокуратура. Серед версій, які перевіряє слідство, - перешкоджання професійній діяльності голови ВРП.

Слідство встановило, що представники громадського руху "Традиція і порядок" колишнього батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Гарпун", а також неповнолітні особи напали на І. Бенедисюка та його дружину. Під час цього нападу 13 агресивно налаштованих осіб у балаклавах перешкоджали руху автомобіля І. Бенедисюка, вигукували погрози щодо завдання йому тілесних ушкоджень через його професійну діяльність, а також завдавали ударів невстановленими предметами по автомобілю.

Голова ВРП викликав поліцію, однак це ще більше спровокувало нападників. Тому І. Бенедисюк зробив з нагородної вогнепальної зброї один попереджувальний постріл. Особи всіх 13 нападників установлено слідством, їх викликано повістками до слідчого військової прокуратури Київського гарнізону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що бере під особистий контроль розслідування справи про напад на І. Бенедисюка в Києві.