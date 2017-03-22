Висловлювання керівництва Білорусі про підготовку в Україні бойовиків не відповідають дійсності

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що висловлювання керівництва Білорусі про підготовку на території України озброєних бойовиків не відповідають дійсності.

У коментарі МЗС України, який в середу поширила прес-служба відомства зазначається, що такі вислови є провокаційними і шкодять розвитку добросусідських відносин між Україною та Білоруссю".

"Звертаємо увагу, що саме партнер Білорусі із Союзної держави – Російська Федерація - в рамках гібридної агресії розвинула як на своїй території, так і на окупованих українських землях цілі тренувальні табори для найманців і бойовиків. Підтримуючи і експортуючи тероризм, Росія цілеспрямовано підриває стабільність і безпеку в регіоні, до якого належать і Україна, і Білорусь", - зазначено в коментарі.

Київ також нагадав, що Україна передала до Міжнародного суду ООН численні докази підтримки та фінансування РФ тероризму на окупованих територіях України.

"Ми готові до тісного міжнародного співробітництва у протидії будь-яким проявам тероризму, зокрема і з Білоруссю", - зазначено в коментарі.

Як повідомлялося, 21 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання кількох десятків бойовиків, які проходили підготовку в Україні. "Ми вже кілька десятків затримали, які тренувалися в таборах зі зброєю. До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичей. Інші табори - в Україні. По-моєму, в Литві чи Польщі - не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали кілька десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю", - цитує державне агентство "БелтА" слова О. Лукашенка під час його робочої поїздки Могилевською областю.