Вбивство Вороненкова – це замовне політичне вбивство, вважає нардеп Геращенко

Вбивство колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова в центрі Києва є рекомендованим політичним вбивством, вважає нардеп від фракції "Народний фронт", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це замовне політичне вбивство, зроблене з метою залякування всіх тих російських депутатів і чиновників, хто спробує втекти з Росії на Захід або в Україну і розповісти правду про те, як функціонує російський каральний апарат", - написав він у своєму Facebook у четвер.

На його думку, вбивство Д. Вороненкова "тепер стає в один ряд із вбивствами Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова і Павла Шеремета".

"КДБ СРСР також вбило чимало кращих синів Росії і України. Але і це не втримало Радянський Союз від розвалу", - додав нардеп.

Як повідомлялося, Д. Вороненков заявив раніше, що в грудні 2016 року отримав українське громадянство.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Д. Вороненков надав цінну інформацію для слідства у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, а його голосуванню за анексію Криму буде надано оцінка.

"У нас є два свідки, екс-депутата Держдуми Росії, один з яких голосував за анексію Криму, інший – не голосував. Оцінку цьому також буде надано, але наразі його свідчення були для нас досить важливими. Виявилося, що Янукович написав два листи: один – Путіну, другий – Держдумі РФ, і вони (листи) обидва використовувалися для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території Донбасу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

Ю. Луценко наголосив, що показання Д. Вороненкова для слідства дуже корисні, і саме в цьому контексті розглядають співпрацю з ним. "Ніяких інших зобов'язань перед ним (Д. Вороненковим – ІФ) немає", - додав генпрокурор.

У РФ Д. Вороненков був фігурантом кримінальної справи про шахрайство, його оголошено у федеральний розшук. "Слідчими органами винесено постанову про притягнення Д. Вороненкова як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 33, 1 ч. ст. 170.1 КК РФ (організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб) і ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство). Вороненков переховувався від органів слідства і оголошений у федеральний розшук", - повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник СКР Світлана Петренко.