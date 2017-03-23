ВР звільнила більшість військових від подання е-декларацій, але зобов'язала антикорупціонерів подавати їх

Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, проте зобов'язала подавати цю звітність деяких інших категорій осіб.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон (№6172) про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Зокрема, Верховна Рада зобов'язала подавати дані про майно та доходи фізичних осіб, які одержують кошти та майно на антикорупційну діяльність, зокрема керівників відповідних громадських організацій, членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.