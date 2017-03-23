Політика

15:29 23.03.2017

ВР звільнила більшість військових від подання е-декларацій, але зобов'язала антикорупціонерів подавати їх

Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, проте зобов'язала подавати цю звітність деяких інших категорій осіб.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон (№6172) про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Зокрема, Верховна Рада зобов'язала подавати дані про майно та доходи фізичних осіб, які одержують кошти та майно на антикорупційну діяльність, зокрема керівників відповідних громадських організацій, членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

ВАЖЛИВЕ

ВР закликала США укласти оборонну угоду з Україною та надати статус основного союзника поза НАТО

У ВР більше ніж 100 депутатів мають, окрім українського, іноземне громадянство, - Артеменко

Порошенко закликав лідерів фракцій скласти список претендентів у ЦВК, яких підтримає Рада

Порошенко запропонує Сторча до складу комісії з аудиту НАБУ за квотою президента, - нардеп Найєм

НАТО і Україна обговорюють реформи секторів безпеки і оборони, а також розширення партнерства

ОСТАННЄ

Вбивство Вороненкова – це замовне політичне вбивство, вважає нардеп Геращенко

Висловлювання керівництва Білорусі про підготовку в Україні бойовиків не відповідають дійсності

В Україні має панувати верховенство права, а не натовпу - Порошенко про спроби тиску на суддів

Порошенко внесе до Ради проект змін до законодавства щодо роботи Верховного суду

Посла Угорщини викликали до МЗС України через заклик угорського віце-прем'єра створювати автономії в сусідніх країнах

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА