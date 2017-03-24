Політика

09:35 24.03.2017

Гринів іде з посади керівника фракції "БПП"

Керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів поінформував у четвер членів своєї фракції про рішення залишити обійману ним посаду, повідомив заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко.

"Ігор Гринів прийняв рішення покинути посаду керівника фракції, і він зробив відповідну заяву в нашому внутрішньому середовищі, це відбулося сьогодні (у четвер, 23 березня - ІФ)", - заявив С.Березенко в ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" на "24 каналі" в четвер увечері.

За його словами, І.Гринів повідомив про своє рішення на раді фракції в четвер.

"Ігор Гринів сконцентрується сьогодні на праці радником президента України зі стратегічних питань", - сказав С.Березенко.

Водночас він заявив, що наразі не вирішено, хто очолить фракцію після І.Гриніва.

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