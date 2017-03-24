Порошенко та Лукашенко домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях

Президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко в телефонній бесіді обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин і домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.

"Співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин. (...) Глави держав домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях", - повідомляє прес-служба глави Української держави.

Президенти наголосили на важливості повної реалізації домовленостей, досягнутих під час засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого року.

О.Лукашенко вітав призначення посла України в Білорусі.