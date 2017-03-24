Політика

11:41 24.03.2017

У НАТО високо оцінюють зусилля України в проведенні оборонної реформи

Українську армію за минулий рік було значно посилено, констатує заступник директора Офісу зв'язку НАТО в Україні Марк Опгенорт.

"У 2016 році було створено всі необхідні умови для проведення оборонної реформи, було багато зроблено для зміцнення Збройних сил. Зусилля були сконцентровані на створенні нових бригад, батальйонів, поліпшенні тактичної взаємодії з іншими формуваннями, вдосконаленні архітектури командування", - сказав він під час конференції "Актуальні проблеми проведення оборонної реформи в Україні" в Києві в п'ятницю.

М.Опгенорт нагадав, що завдяки підвищенню зарплат близько 70 тис. українців підписали контракт на проходження військової служби, "в результаті чого кількість професійних військових значно зросла".

"Попри те, що триває АТО, було посилено участь у навчаннях із силами союзників - і на національній території, і за кордоном. Україна брала участь у 10 масштабних багатонаціональних і 28 командно-штабних навчаннях", - наголосив він.

Представник Альянсу окремо відзначив прогрес у розвитку таких напрямів, як військово-цивільна співпраця, стратегічна комунікація, Сили спеціальних операцій.

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