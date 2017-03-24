Посольство США розкритикувало зміни до закону про е-декларування

У посольстві США в Україні заявляють, що зміни до законодавства, що поширюють перелік зобов'язаних подавати електронні декларації про майно і доходи на громадських діячів, є кроком назад у процесі реформ в Україні.

"Е-декларації для вищих державних службовців - потужний крок уперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, оприлюдненому в соцмережі Twitter у четвер увечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів", членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

У партії "Батьківщина" заявили, що ухвалені до антикорупційного закону зміни дадуть можливість чиновникам-корупціонерам уникнути е-декларування шляхом вступу на різноманітні курси, через військові заходи, що не стосуються проведення АТО.

Народні депутати України з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв та Роман Семенуха запропонували скасувати цей закон, зареєструвавши проект постанови №6172-П про скасування результатів голосування. У пояснювальній записці автори зазначають, що під час розгляду закону були порушені деякі норми регламенту Верховної Ради.