Політика

13:47 24.03.2017

Посольство США розкритикувало зміни до закону про е-декларування

У посольстві США в Україні заявляють, що зміни до законодавства, що поширюють перелік зобов'язаних подавати електронні декларації про майно і доходи на громадських діячів, є кроком назад у процесі реформ в Україні.

"Е-декларації для вищих державних службовців - потужний крок уперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, оприлюдненому в соцмережі Twitter у четвер увечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів", членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

У партії "Батьківщина" заявили, що ухвалені до антикорупційного закону зміни дадуть можливість чиновникам-корупціонерам уникнути е-декларування шляхом вступу на різноманітні курси, через військові заходи, що не стосуються проведення АТО.

Народні депутати України з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв та Роман Семенуха запропонували скасувати цей закон, зареєструвавши проект постанови №6172-П про скасування результатів голосування. У пояснювальній записці автори зазначають, що під час розгляду закону були порушені деякі норми регламенту Верховної Ради.

ВАЖЛИВЕ

Росія не бере участі в зустрічі представників МЗС "Нормандської четвірки" - джерело

Гринів іде з посади керівника фракції "БПП"

ВР звільнила більшість військових від подання е-декларацій, але зобов'язала антикорупціонерів подавати їх

ВР закликала США укласти оборонну угоду з Україною та надати статус основного союзника поза НАТО

У ВР більше ніж 100 депутатів мають, окрім українського, іноземне громадянство, - Артеменко

ОСТАННЄ

Зміни до закону звільнили і Яценюка від відповідальності за неподання е-декларації - нардеп Шкрум

У НАТО високо оцінюють зусилля України в проведенні оборонної реформи

Порошенко та Лукашенко домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях

Вбивство Вороненкова – це замовне політичне вбивство, вважає нардеп Геращенко

Висловлювання керівництва Білорусі про підготовку в Україні бойовиків не відповідають дійсності

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Мужская одежда
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА