Росія не бере участі в зустрічі представників МЗС "Нормандської четвірки" - джерело

У Парижі відбувається зустріч представників дипломатичних відомств країн "Нормандської четвірки" без участі російської сторони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних радників відбувається в Парижі без Росії. Україну представляє Вадим Пристайко", - повідомив співрозмовник агентства в п'ятницю вдень.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко повідомляв про відмову російської сторони взяти участь у цій зустрічі.