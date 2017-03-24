Профільний комітет Ради схвалив законопроект про автономізацію клінік

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я схвалив доопрацьований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності установ охорони здоров'я (№2309-д), що передбачає, зокрема, автономізацію клінік.

Як повідомила на свій сторінці в мережі Facebook заступник голови комітету Ірина Сисоєнко, таке рішення комітет прийняв на засіданні в четвер.

За її інформацією, законопроект, зокрема, передбачає заборону приватизації державних і комунальних лікарень, переведення медустанов зі статусу бюджетних установ до статусу некомерційних неприбуткових підприємств, а також можливість офіційно сплачувати за надану медичну допомогу на рахунок медустанови кошти з різних фінансових джерел - державного, обласного, міського та районного бюджетів, страхових компаній, фондів, коштів будь-яких юридичних осіб (роботодавці) і фізосіб.

Крім того, законопроект передбачає, що головний лікар самостійно буде вирішувати на що будуть витрачатися кошти.

Законопроект також передбачає створення наглядових рад при закладах охорони здоров'я, що здійснюватимуть контроль діяльності головного лікаря і займатися захистом прав пацієнтів, і будуть формуватися власниками лікарень, тобто місцевими радами.

Законопроект також передбачає можливість існування закладу охорони здоров'я у формі спільної власності, що надасть можливість реалізовувати проекти державно-приватного партнерства для оновлення матеріально-технічної бази клінік.

Наразі на сайті Верховної Ради розміщено інформацію про зареєстровані законопроекти №№ 2309а і 2309а-д.

Водночас, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в профільному комітеті, наразі більш актуальним є законопроект №4456 про організацію медичного обслуговування населення.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 квітня 2016 року проголосувала в першому читанні так званий "законопроект про автономізацію клінік" (№2309а-д) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства з питань охорони здоров'я. Цей документ у грудні 2015 року зареєстрували депутати-члени парламентського комітету з охорони здоров'я.

Влітку 2015 року МОЗ розробив відповідний законопроект №2309, однак зазначений комітет її відхилив.

Раніше профільний комітет Верховної Ради відмовився підтримувати аналогічні законодавчі ініціативи МОЗ, угледівши в них ризик приватизації закладів охорони здоров'я.

У свою чергу, представники МОЗ критикували депутатський законопроект, зокрема за відсутність кінцевих строків проведення автономізації закладів охорони здоров'я, що, на думку представників відомства, може розтягти процес реорганізації до нескінченності.