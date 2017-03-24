І. Луценко спростовує інформацію про її наміри очолити фракцію "БПП"

Народний депутат України, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко спростовує інформацію про те, що є одним з претендентів на посаду голови фракції.

"Чутки в кулуарах Верховної Ради і нічим не підтверджена інформація в ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності", - цитує слова І. Луценко прес-служба "БПП" на офіційному сайті партії в п'ятницю.

Раніше в п'ятницю, 24 березня, народний депутат з "БПП" Борислав Розенблат назвав І. Луценко можливим кандидатом на посаду голови фракції.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фракції, окрім кандидатури І. Луценко на посаду керівника фракції обговорюються "поки що неофіційно, також кандидатури нинішніх заступників голови фракції Сергія Березенка і Оксани Продан, хоча в останній шансів обмаль".

Інше джерело зазначило, що "говорять і про кандидатуру представника президента у Верховній Раді Артура Герасимове, але він поки що не дає своєї згоди".

У свою чергу С. Березенко заявив, що голова фракції БПП Ігор Гринів має намір піти з посади керівника фракції.