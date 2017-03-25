Політика

12:13 25.03.2017

Парубій 27-28 березня у Варшаві візьме участь у засіданні парламентської асамблеї Україна – Польща – Литва

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 27-28 березня на чолі делегації українського парламенту відвідає Польщу і візьме участь у 8-му засіданні Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі.

Як повідомила прес-служба апарату українського парламенту, у понеділок, 27 березня, відбудеться зустріч маршалка Сенату Польщі Станіслава Карчевского, голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетіса, голови Верховної Ради України А. Парубія та інших членів президії асамблеї.

Також заплановано зустріч глав делегацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"За підсумками роботи комісій з питань культурного та гуманітарного співробітництва, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, комісії з питань економічного розвитку, регіонального і транскордонного співробітництва відбудеться ухвалення заключного документу 8-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. Глави делегацій підпишуть цей заключний документ", - зазначено в повідомленні.

Заплановано, що А. Парубій покладе квіти до могил воїнів УНР на Вольському кладовищі у Варшаві.

Сам голова Верховної Ради А. Парубій в інтерв'ю телеканалу "Рада" у п'ятницю зазначив, що під час зустрічей його візиту до Польщі "обговорюватимуться питання міжнародної політики, виклики та глобальні загрози, які є в світі, співробітництво в міжрегіональному і міжнародному вимірі, співпраця з Польщею і Литвою.

А. Парубій повідомив, що має намір запропонувати ідею, "аби парламенти країн – Польщі, Литви, України, звернулися з ініціативою до парламентів інших країн Балто-Чорноморського регіону, звернутися до Європі, США, з приводу загрози Російської Федерації і путінського режиму і нагадати їм, що таке "російська загроза" і які вона може мати наслідки не лише для наших країн, але і для всього цивілізованого світу".

Таке звернення парламентів, на думку А. Парубія, було б "дуже важливим кроком, який продемонструє солідарність наших сусідів під час війни проти російської агресії".

"Я приділяю цій асамблеї особливу увагу, оскільки вона є чудовим майданчиком для тієї ідеї, яку я виношую багато років: про створення в тому чи іншому форматі Балто-Чорноморського союзу, який би міг об'єднати країни цього регіону. Це, звичайно, країни Балтії, Польща, Румунія, це може бути Грузія. Ці сім держав на кордоні з Росією, які добре розуміють і добре знають, яка небезпека є від путінського режиму і нинішньої Російської Федерації", - сказав спікер українського парламенту.

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