Фракція "Народний фронт" має намір запропонувати кандидатуру нардепа Денісової на посаду омбудсмена

Парламентська фракція "Народний фронт" планує запропонувати кандидатуру свого народного депутата Людмили Денісової на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в коаліції.

"Від нас – Людмила Денісова. Ми наполягатимемо на цій кандидатурі", - сказав співрозмовник агентства.

Термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської завершується 27 квітня 2017 року

Згідно із законом про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, пропозиції щодо кандидатури на посаду уповноваженого вносять голова парламенту або не менше 1/4 народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Висування кандидатури для призначення на посаду омбудсмена здійснюють у 20-денний термін з дня, наступного після закінчення строку повноважень.

Уповноваженого призначає на посаду і звільняє парламент таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Закон передбачає, що омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на день обрання досяг 40-річного віку, а також має досвід правозахисної діяльності.