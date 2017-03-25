Політика

15:12 25.03.2017

Лідери 27 європейських країн підписали Римську декларацію

Глави держав і урядів, зібралися в суботу в Римі на ювілейний саміт ЄС, підписали Римську декларацію.

Церемонія відбулася в залі Гораціїв і Куриціїв, де рівно 60 років тому в 1957 році було підписано Римську угоду.

У Римській декларації керівники 27 держав-членів та інституцій ЄС надають оцінку досягненням союзу за минулі 60 років, а також заявляють про зобов'язання працювати на благо безпечної та захищеної Європи, процвітаючою і надійної Європи, соціальної Європи і більш сильної Європи на світовій арені.

Церемонію підписання транслювала телеслужба європейських інституцій у Брюсселі.

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