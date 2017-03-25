Порошенко: З підписанням Римського договору почалася історія найуспішнішого інтеграційного проекту – Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко привітав європейських колег із 60-річчя підписання Римського договору.

"Шістдесят років тому з підписанням Римських договорів почалася історія найуспішнішого інтеграційного проекту – Європейського Союзу. Його успіх – відданість спільним цінностям, свободі, демократії, верховенства права, і головне – повагу людської гідності. Це те, що стало основою миру в Європі. Це те, що заклало фундамент економічного процвітання. Це те, що завжди об'єднувало Україну з ЄС", - написав П. Порошенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook у суботу

За словами президента України, нинішній день ще раз нагадує про важливість збереження єдності та рішучості дати відсіч всім спробам зруйнувати європейську ідею.

"Сьогодні, коли на східному українському кордоні Європи захищається європейське майбутнє, цінуємо європейську солідарність і підтримку. Вітаю наших партнерів, і впевнений в нашій спільній перемозі", - додав П. Порошенко.

Раніше в суботу, 25 березня, глави держав та урядів в Римі на ювілейному саміті ЄС підписали Римську декларацію.

Церемонія відбулася в залі Гораціїв і Куриаціїв, де рівно 60 років тому в 1957 році був підписаний Римський договір.