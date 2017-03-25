Політика

15:13 25.03.2017

Порошенко: З підписанням Римського договору почалася історія найуспішнішого інтеграційного проекту – Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко привітав європейських колег із 60-річчя підписання Римського договору.

"Шістдесят років тому з підписанням Римських договорів почалася історія найуспішнішого інтеграційного проекту – Європейського Союзу. Його успіх – відданість спільним цінностям, свободі, демократії, верховенства права, і головне – повагу людської гідності. Це те, що стало основою миру в Європі. Це те, що заклало фундамент економічного процвітання. Це те, що завжди об'єднувало Україну з ЄС", - написав П. Порошенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook у суботу

За словами президента України, нинішній день ще раз нагадує про важливість збереження єдності та рішучості дати відсіч всім спробам зруйнувати європейську ідею.

"Сьогодні, коли на східному українському кордоні Європи захищається європейське майбутнє, цінуємо європейську солідарність і підтримку. Вітаю наших партнерів, і впевнений в нашій спільній перемозі", - додав П. Порошенко.

Раніше в суботу, 25 березня, глави держав та урядів в Римі на ювілейному саміті ЄС підписали Римську декларацію.

Церемонія відбулася в залі Гораціїв і Куриаціїв, де рівно 60 років тому в 1957 році був підписаний Римський договір.

ВАЖЛИВЕ

Глава Єврокомісії вбачає у прийнятті Римської декларації новий старт Євросоюзу

Саакашвілі анонсував велике об'єднання демократичних сил і висловив припущення щодо дострокових виборів вже у 2017р

Лідери 27 європейських країн підписали Римську декларацію

Фракція "Народний фронт" має намір запропонувати кандидатуру нардепа Денісової на посаду омбудсмена

І. Луценко спростовує інформацію про її наміри очолити фракцію "БПП"

ОСТАННЄ

Парубій 27-28 березня у Варшаві візьме участь у засіданні парламентської асамблеї Україна – Польща – Литва

Україна недостатньо переконлива в питаннях повернення Донбасу - політолог

Профільний комітет Ради схвалив законопроект про автономізацію клінік

Керівник МОЗ ультиматумом намагається прикрити провали своєї роботи, вважають у партії "Наш край"

Росія не бере участі в зустрічі представників МЗС "Нормандської четвірки" - джерело

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА