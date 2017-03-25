Політика

15:15 25.03.2017

Саакашвілі анонсував велике об'єднання демократичних сил і висловив припущення щодо дострокових виборів вже у 2017р

Лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі анонсує об'єднання кількох демократичних політичних сил і прогнозує дострокові вибори в Україні в нинішньому році.

"Думаю, ми знайдемо формулу (об'єднання - ІФ.), потрібно об'єднатися всім цим людям. Смішно і несолідно, коли вони усі окремо гнуть свою лінію... Люди мають об'єднатися і в межах однієї сили конкурувати один з одним... Ви побачите, найближчим часом буде велике об'єднання", - сказав він журналістам під час форуму, організованого партією "Воля", у суботу в Києві.

За словами М. Саакашвілі, йдеться про об'єднання політичних сил, представники яких взяли участь у форумі, - ініціатив "Рух нових сил", "Хвиля", партій "ДемАльянс", "Воля", а також деяких інших сил.

Розповідаючи про ймовірність дострокових виборів в Україні, екс-голова Одеської ОДА висловив припущення, що такі вибори можуть відбутися вже в 2017 році.

"З огляду на те, що у нас нульове зростання економіки в цьому році, у влади немає запасу міцності, є багато інших несприятливих міжнародних факторів. Я думаю, що в Україні події будуть розвиватися дуже швидко і в цьому році... Все закінчиться виборами", - сказав М. Саакашвілі.

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