Порошенко не допустить ревізії взятих на себе Україною зобов'язань для отримання "безвізу" з ЄС

Президент України Петро Порошенко вважає рішення комітету Верховної Ради щодо вилучення з проекту нового Трудового кодексу так званих антидискримінаційних норм помилковим і запевнив європейських партнерів, що ця ініціатива не знайде підтримки для її реалізації.

"Президент не допустить ревізії зобов'язань України, які ми реалізували для отримання безвізового режиму (з ЄС - ІФ). Рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокаційним", - написав у понеділок уранці у своїй сторінці у Facebook прес-секретар П.Порошенка Святослав Цеголко.

За його словами, глава Української держави запевнив партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ні тим більше з його боку.

"Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов'язання", - наголошується в повідомленні.