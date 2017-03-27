Порошенко 29-30 березня відвідає Мальту, де виступить на саміті ЄНП і проведе низку зустрічей

Президент України Петро Порошенко 29-30 березня відвідає з робочим візитом Мальту, де виступить на саміті Європейської народної партії, повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Планується робочий візит президента на Мальту для участі в Конгресі та розширеному саміті глав держав та урядів Європейської народної партії 29-30 березня. Планується, що глава нашої держави виступить під час засідання конгресу Європейської народної партії", - сказав К.Єлісєєв в інтерв'ю газеті "Сегодня".

За його словами, це майданчик, на якому буде можливість розповісти про пріоритети внутрішніх реформ, а також про ті виклики, з якими стикається Україна в контексті російської агресії на Донбасі і тимчасової окупації Криму.

"Звісно, президент матиме близько десятка двосторонніх зустрічей із керівниками ЄС та лідерами її країн-членів", - додав він.

Раніше повідомлялося, що 30 березня голова Європейської Ради Дональд Туск на Мальті проведе зустріч із президентом України П.Порошенком.

Згідно з тижневим графіком Д.Туска, оприлюдненим на офіційному сайті Європейської Ради, двостороння зустріч із П.Порошенком відбудеться в четвер, 30 березня, о 10:45 (за місцевим часом) у рамках саміту ЄНП на Мальті.