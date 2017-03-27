Політика

10:51 27.03.2017

Гройсман розраховує на запуск повноцінної ЗВТ між країнами ГУАМ у 2017 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на запуск повноцінної зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) в 2017 році.

"Я хотів би закликати міністерства економіки наших країн бути більш рішучими, завершити і підписати всі необхідні документи найближчим часом, я маю на увазі додаткові протоколи, і тоді ми зможемо в 2017 році запустити повноцінний механізм вільної торгівлі між країнами", - сказав В.Гройсман під час зустрічі з главами урядів країн-учасниць ГУАМ у Києві в понеділок.

За словами прем'єра України, потенціал торгівлі між країнами не розкрито повністю і над цим необхідно працювати.

В.Гройсман відзначив співпрацю країн у рамках нового "Шовкового шляху" та Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, яким у 2014 році пройшло 400 вагонів, а в 2016 р. уже близько 3 тис.

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