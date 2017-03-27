Політика

10:54 27.03.2017

ГУАМ необхідно реалізувати програму співпраці з Японією та підготувати таку програму із США - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) необхідно реалізувати програму співпраці з Японією та підготувати програму співпраці із США.

"Важливо підготувати продовження рамкової програми співпраці ГУАМ та США, абсолютно підтримую розвиток контактів і з Вишеградською четвіркою (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія)", - сказав він під час зустрічі з главами урядів країн-учасниць ГУАМ у Києві в понеділок.

За словами прем'єра України, ГУАМ також необхідно працювати над реалізацією рамкової програми співпраці з Японією, яку було підписано в 2015 році.

Крім того, В.Гройсман вважає перспективною співпрацю ГУАМ із країнами Балтії та Східної Європи.

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