Трамп призначить зятя головою нового управління в Білому домі

Президент США Дональд Трамп має намір призначити чоловіка старшої дочки Джареда Кушнера головою нового управління в Білому домі, яке курируватиме реформування держструктур США, повідомила в ніч на понеділок газета The Washington Post.

"Усі американці, незалежно від політичних поглядів, розуміють, що застій у державній владі США похитнув нашу можливість ефективно функціонувати", - йдеться в офіційній заяві на цю тему, оприлюдненій від імені Д.Трампа.

За даними The Washington Post, нова структура називатиметься Управлінням з інновацій у США, вона здійснить повний перегляд федеральної влади в США, а також намагатиметься імплементувати ідеї бізнесу в адміністрації країни.

Видання нагадує, що Д.Кушнер уже обіймає посаду старшого радника в адміністрації Д.Трампа і взяв активну участь у передвиборній кампанії тестя.

Д.Кушнер - 36-річний американський бізнесмен, власник девелоперської компанії та газети The New York Observer, син американського девелопера Чарльза Кушнера.