Політика

13:30 27.03.2017

Парубій підписав зміни до закону про е-декларації та передав на підпис Порошенку

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав зміни до законодавства, які змінюють перелік осіб, зобов'язаних подавати електронні декларації про майно і доходи.

"27.03.2017 закон підписано головою Верховної Ради України", - йдеться в розділі про стан проходженні закону про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції".

У розділі також значиться, що в понеділок, 27 березня, "закон направлено на підпис президенту".

Як повідомлялося, Верховна Рада 268 голосами 23 березня схвалила закон №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів" (керівників або членів найвищого органу управління громадських об'єднань, які провадять діяльність із протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

ВАЖЛИВЕ

Кучма вважає за необхідне провести зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки"

Порошенко 29-30 березня відвідає Мальту, де виступить на саміті ЄНП і проведе низку зустрічей

Порошенко не допустить ревізії взятих на себе Україною зобов'язань для отримання "безвізу" з ЄС

Глава Єврокомісії вбачає у прийнятті Римської декларації новий старт Євросоюзу

Саакашвілі анонсував велике об'єднання демократичних сил і висловив припущення щодо дострокових виборів вже у 2017р

ОСТАННЄ

Трамп призначить зятя головою нового управління в Білому домі

ГУАМ необхідно реалізувати програму співпраці з Японією та підготувати таку програму із США - Гройсман

Гройсман розраховує на запуск повноцінної ЗВТ між країнами ГУАМ у 2017 році

Лідери ЄС у Римській декларації заявили про намір спільно протистояти викликам у сфері безпеки

Порошенко: З підписанням Римського договору почалася історія найуспішнішого інтеграційного проекту – Євросоюзу

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА