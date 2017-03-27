Парубій підписав зміни до закону про е-декларації та передав на підпис Порошенку

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав зміни до законодавства, які змінюють перелік осіб, зобов'язаних подавати електронні декларації про майно і доходи.

"27.03.2017 закон підписано головою Верховної Ради України", - йдеться в розділі про стан проходженні закону про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції".

У розділі також значиться, що в понеділок, 27 березня, "закон направлено на підпис президенту".

Як повідомлялося, Верховна Рада 268 голосами 23 березня схвалила закон №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів" (керівників або членів найвищого органу управління громадських об'єднань, які провадять діяльність із протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.