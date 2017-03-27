В АП запропонували підписати зміни до закону щодо е-декларування, вилучивши з нього контрагентів і підрядників НУО – Найєм

В Адміністрації президента України запропонували підписати зміни до закону "Про протидію корупції" з обов'язковим поданням електронних декларацій членами неурядових організацій (НУО), вилучивши з нього контрагентів і підрядників, повідомив народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм.

"Офіс глави держави висунув компромісну, як їм здається, концепцію: підписати закон про протидію корупції з правками про обов'язкове декларування громадських організацій, вилучивши з нього... контрагентів і підрядників НУО", - написав М. Найєм на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Раніше в понеділок, 27 березня, президент України Петро Порошенко повідомив, що в понеділок проведе консультації в Адміністрації президента з приводу затверджених парламентом змін до законодавства щодо електронного декларування. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна" зустріч все ще триває.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила закон №6172, згідно з яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати "антикорупціонерів" (керівників або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які займаються діяльністю з протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду у другому читанні та ухвалення в цілому законопроекту Рада прийняла велику кількість поправок, частину з яких їх автори міняли з голосу. Таким чином, наразі остаточний текст прийнятого документа невідомий.

Голова комітету з питань запобігання корупції Єгор Соболєв заявив, що не має наміру підписувати ухвалений документ. "Я не підписуватиму закон, якщо він суперечитиме законодавству, а його норми виключатимуть одна одну", - сказав він, додавши, що Рада ухвалила закон не в тій редакції, яка була схвалена на засіданні комітету.

Однак у понеділок, 27 березня, стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій вже підписав зміни до законодавства про електронне декларування та передав його на підпис президенту

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно та доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні. "Е-декларації для вищих державних чиновників – сильний крок вперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню – робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в соцмережі Twitter у четвер увечері.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган у своєму акаунті в Twitter написав: "Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і мають бути переглянуті".