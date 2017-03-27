Порошенко і активісти домовилися створити групу для напрацювання змін до законодавства щодо е-декларування НГО

Президента України Петро Порошенко та громадські активісти за результатами зустрічі домовилися створити робочу групу для напрацювання змін до закону "Про протидію корупції" щодо електронного декларування представниками негромадянських організацій (НГО).

Як повідомила в понеділок прес-служба президента України, П. Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларуванні, під час якої наголосив на важливості підписання цих змін через необхідність урахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз у зоні АТО захищають Україну від російської агресії.

"Оскільки зобов'язання заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з'являється лише з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участю представників громадських організацій, народних депутатів і представників Адміністрації президента з метою розробки погоджених змін до цього закону", - зазначено в повідомленні.

П. Порошенко відзначив підтримку ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією і звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску або обмежень діяльності неурядових організацій в Україні.

Раніше в понеділок, 27 березня, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм повідомив, що в Адміністрації президента України запропонували підписати зміни до закон "Про протидію корупції" з обов'язковим поданням електронних декларацій членами недержавних організацій (НДО), вилучивши з нього контрагентів і підрядників НГО.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила закон №6172, згідно з яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати "антикорупціонерів" (керівників або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які займаються діяльністю з протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду у другому читанні та прийняття в цілому законопроекту Рада прийняла велику кількість поправок, частину з яких їх автори міняли з голосу. Таким чином, наразі остаточний текст ухваленого документа невідомий.

Голова комітету з питань запобігання корупції Єгор Соболєв заявив, що не планує підписувати ухвалений документ. "Я не підписуватиму закон, якщо він суперечитиме законодавству, а його норми суперечитимуть одна одній", - сказав він, додавши, що Рада ухвалила закон не в тій редакції, яка була схвалена на засіданні комітету.

Однак у понеділок, 27 березня, стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій вже підписав зміни до законодавства про електронне декларування та передав його на підпис президенту

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно та доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні. "Е-декларації для вищих державних чиновників – сильний крок уперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню – робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в соцмережі Twitter в четвер увечері.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган у своєму акаунті в Twitter написав: "Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і мають бути переглянуті".