Президент має намір підписати зміни до закону, що стосуються е-декларування

Президент України Петро Порошенко повідомив представникам недержавних організацій (НДО), що має намір підписати зміни до закону "Про запобігання корупції" в частині електронного декларування, повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Ми вітаємо бажання президента щось змінити, однак закон існує і, за словами президента, він його підпише", - сказав В. Шабунін журналістам після зустрічі з П. Порошенком у Києві в понеділок.

За його словами, недержавні громадські організації стоять на позиції, що такого регулювання роботи антикорупційних організацій немає ніде у світі, тому його не має бути і в Україні.

Водночас виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин додав, що президент не може ветувати цей закон, оскільки, завдяки цим змінам, військовослужбовців у зоні АТО звільнено від електронного декларування.

Водночас глава держави запропонував створити робочу групу, яка напрацює правки до нього, і відповідні пропозиції П. Порошенко готовий внести до парламенту як невідкладні.

Раніше у понеділок, 27 березня, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм повідомив, що в Адміністрації президента України запропонували підписати зміни до закону "Про запобігання корупції" з обов'язковим поданням електронних декларацій членами НДО, вилучивши з нього контрагентів і підрядників НДО.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами ухвалила закон №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати "антикорупціонерів" (керівників або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які провадять діяльність із протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду в другому читанні й ухвалення в цілому законопроекту Верховна Рада прийняла велику кількість поправок, частину з яких їхні автори міняли з голосу. Таким чином, остаточний текст ухваленого документа не відомий.

Голова комітету з питань запобігання корупції Єгор Соболєв заявив, що не має наміру підписувати ухвалений у четвер документ. "Я не підписуватиму закон, якщо він суперечитиме законодавству, а його норми виключатимуть одна одну", - заявив він, додавши, що ВР ухвалила закон не в тій редакції, яка була схвалена на засіданні комітету.

Проте в понеділок, 27 березня, стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій уже підписав зміни до законодавства про електронне декларування та передав його на підпис президентові

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно та доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні. "Е-декларації для вищих державних службовців - потужний крок уперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, оприлюдненому в соцмережі Twitter у четвер увечері.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган у своєму акаунті в Twitter написав: "Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і мають бути переглянуті".