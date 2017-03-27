Порошенко обговорив із главами делегацій саміту ГУАМ створення центру Східного партнерства із боротьби з кіберзлочинність

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з главами делегацій держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), під час якої сторони обговорили координацію взаємодії у сфері боротьби з тероризмом, кіберзлочинністю.

Як повідомила в понеділок прес-служба президента України, П. Порошенко прийняв прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа і віце-прем'єр-міністра Азербайджану Ісмета Дурсун огли Абасова.

Глава Української держави високо оцінив результати саміту глав урядів держав-членів ГУАМ у Києві, "які мають вагоме значення для запуску зони вільної торгівлі ГУАМ".

За інформацією прес-служби президента України, під час зустрічі наголошувалося на необхідності посилення співпраці з міжнародними партнерами як передумова активізації економічного виміру в рамках ГУАМ.

"Сторони обговорили питання посилення співпраці у сфері безпеки як у форматі ГУАМ, так і Східного партнерства. Зокрема, йшлося про створення Регіонального центру Східного партнерства із боротьби з кіберзлочинністю, а також координації взаємодії у сфері боротьби з тероризмом", - зазначено в повідомленні.

Учасники зустрічі підтвердили солідарну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів держав-учасниць ГУАМ.