Політика

13:25 28.03.2017

Порошенко 29-30 березня проведе зустріч з Туском і Таяні на Мальті

Президент України Петро Порошенко 29-30 березня в рамках робочого візиту до Республіки Мальта виступить на конгресі Європейської народної партії (ЄНП), а також проведе зустріч з керівництвом інституцій Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, робочий візит відбудеться на запрошення президента ЄНП Джозефа Доля.

"Програмою візиту заплановано виступ глави держави на конгресі Європейської народної партії на тему "Майбутнє Європи", а також участь у розширеному саміті ЄНП. Заплановані зустрічі президента України з керівництвом інституцій Європейського Союзу, зокрема з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні, і лідерами низки держав-членів Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Раніше про цей візит повідомив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

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