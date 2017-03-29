Політика

10:15 29.03.2017

У США обговорюють питання про можливе постачання Україні оборонних озброєнь, заявили в держдепі

У США триває обговорення питання про можливе постачання Україні оборонних озброєнь, наразі рішення не ухвалено, заявив високопоставлений представник держдепартаменту США.

Як він заявив у вівторок під час телефонного брифінгу, у Вашингтоні виступають за те, щоб "допомогти Україні захищати себе, відновити свою територіальну цілісність і суверенітет".

"Відбувається внутрішнє обговорення щодо конкретних шляхів, як це зробити. У тому, що стосується (постачання) оборонних озброєнь, - повідомляти нічого", - сказав високопоставлений дипломат.

Раніше у вівторок голова європейського командування Збройних сил США і главком Об'єднаних ЗС НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті висловив думку, що США слід розглянути можливість надання Києву летальних оборонних озброєнь.

"Я особисто думаю, що ми маємо розглянути можливість постачання їм летальної оборонної зброї. Вони б'ються з дуже смертоносним та жорстким противником. Це ставленики Росії, і Росія надає деяким із них новітнє обладнання", - заявив він під час слухань у палаті представників Конгресу США.

За словами генерала, "ми маємо, на мій погляд, допомагати зброєю для оборони України".

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