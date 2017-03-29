Яценюк заявляє, що його заочний арешт у РФ - пряма вказівка Путіна

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр Арсеній Яценюк вважає його заочний арешт судом РФ є прямою вказівкою президента Російської Федерації Володимира Путіна Слідчому комітету та судам, повідомляє прес-служба партії "Народний фронт".

"Путін мститься за введені санкції проти Росії, за те, що Україна стала енергетично незалежною, що ми подали позови до Європейського суду з прав людини та Організації Об'єднаних Націй проти Росії за військове вторгнення в Україну і підтримку тероризму в Україні. І за те, що Україна обрала курс в Європу, до вільного світу", - заявив А.Яйценюк у коментарі журналістам щодо рішення російського суду про свій заочний арешт.

"Слідчий комітет Російської Федерації і російські суди виконали пряму вказівку президента Путіна", - наголосив він.

Лідер "Народного фронту" зазначив, що ще одна мета цієї акції - не дати йому можливості " доносити українську позицію у всіх світових столицях і консолідувати весь вільний світ і наших друзів проти російської агресії, з тією метою, щоб відновити територіальну цілісність України": "Але їм це не вдасться. Це ще одне свідчення абсурду і неадекватності російської влади. А ми свою правову позицію відстоїмо".

"Але це не має нічого спільного з правом. Це виключно політичне, навіть геополітичне замовлення проти України", - наголосив А.Яценюк.