Політика

15:51 29.03.2017

До України в четвер прибуде міністр оборони Грузії Леван Ізорія

Міністр оборони Грузії Леван Ізорія в четвер, 30 березня, прибуде до України в рамках офіційного візиту делегації Міністерства оборони Грузії до Києва.

Як повідомляє в середу прес-служба Міністерства оборони України, заплановано зустріч Л. Ізорії з главою Міноборони України Степаном Полтораком.

Відбудуться також переговори делегацій оборонних відомств України та Грузії, за підсумками яких керівники делегацій підпишуть спільну заяву.

Крім того, передбачено спілкування С. Полторака та Л. Ізорії із пресою.

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