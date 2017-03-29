Британії та ЄС у ході Brexit слід виробити всеосяжну угоду про особливе партнерство - Тереза Мей

Великій Британії та ЄС потрібно під час переговорів на тему Brexit погоджувати умови особливих відносин між Лондоном і Брюсселем, йдеться в листі прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на адресу голови Євроради Дональда Туска.

"Нам слід працювати над забезпеченням усеосяжної угоди. Ми хочемо домовитися про глибоке й особливе партнерство між Сполученим Королівством і ЄС з урахуванням і економічної співпраці, і співпраці у сфері безпеки", - зазначено в листі.

У документі наголошено, що переговори про майбутні взаємовідносини Великої Британії і ЄС мають тривати паралельно із переговорами щодо Brexit.

Водночас Т. Мей визнала, що Brexit спричинить непрості наслідки для Великої Британії.

"Ми також розуміємо, що для Великої Британії будуть наслідки під час виходу з ЄС: ми знаємо, що втратимо вплив на правила, які впливають на європейську економіку. Ми також знаємо, що компаніям Сполученого Королівства, коли вони вестимуть справи в ЄС, доведеться діяти відповідно до правил, погоджених інститутами, чиєю частиною ми більше не є - так само, як у тому випадку, коли компанії Сполученого Королівства ведуть справи на зарубіжних ринках", - зазначено в посланні.

При цьому Т. Мей написала, що процес Brexit має відбуватися так, щоб "мінімізувати дезорганізацію", і зі збереженням максимальної визначеності ситуації.

Прем'єр зазначила, що через пов’язаність економік Великої Британії та ЄС сторонам потрібні "детальні технічні переговори" з метою вироблення нових рамок економічних відносин "для підтримки чесного і відкритого торговельного середовища" і для вироблення процедур урегулювання розбіжностей.

Окремо в листі зроблено наголос на збереженні особливих відносин між Великою Британією та Республікою Ірландія - членом ЄС - і на важливості підтримки мирного процесу в Північній Ірландії.

"Ми маємо продовжувати працювати разом для просування та захисту наших спільних європейських цінностей. Можливо, саме тепер світові потрібні ліберальні демократичні цінності Європи більше, ніж коли-небудь", - ідеться в документі.

Раніше представник Великої Британії в ЄС Тім Барроу передав Д. Туску послання про запуск Brexit, підписане Т. Мей, чим офіційно ініціював процедуру виходу Великої Британії з Євросоюзу.