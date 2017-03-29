Російські банки в Україні не повинні бути продані пов'язаним з Росією бізнесменам – Тарута

Народний депутат України (позафракційний) Сергій Тарута вважає за необхідне не допустити продажу російських банків пов'язаним із Росією структурам.

"Зараз ми бачимо усілякі маніпуляцій навколо того ж Сбербанку. Цією ситуацією хочуть скористатися так звані стерв'ятники, які прагнуть швидко скупити ці активи. Обов'язковою умовою продажу російських банків має стати відсутність зв'язків покупців із Росією. Інакше вони лише поміняють бренд, і ось – вони "європейські банки". Нам потрібні серйозні західні інвестори або українські, але з бездоганною репутацією", – сказав він в ефірі телеканалу NewsOne.

При цьому С. Тарута висловив припущення, що розвал банківської системи, за який, на його думку, відповідальна голова Нацбанку Валерія Гонтарева, був реалізацією сценарію, написаного в Росії.

"Вона займалася розвалом банківської системи. І у мене виникає запитання – а чий це сценарій? Порошенка? Думаю, ні. Росії? Ну, в рамках гібридної війни, швидше за все – так. І все більше і більше з'являється зв'язок між Рожковою (Катерина Рожкова, заступник глави НБУ) і руйнуванням банківської системи, вимиванням фінансових коштів. Економічний збиток від розвалу банківської системи становить близько трильйона гривень. Це мінімальний збиток економіки від дій Гонтаревої. Тобто це якесь спецзавдання", – наголосив С. Тарута.

"У неї є російські партнери. Вона забезпечувала процес, щоб частка російського капіталу збільшилася з 12% до 42%. Тобто ми бачимо, що для російських банків створювалися преференції. Кому забезпечувалися овернайти (операції з "нічними" кредитами для виконання зобов'язань)? Тільки російським банкам", – сказав також він.

Народний депутат упевнений в неминучості швидкої відставки глави НБУ Валерії Гонтаревої.

"Те, що вона піде – однозначно. Наше завдання, і політиків, і громадянського суспільства все-таки, щоб всі факти порушень, злісних порушень у процедурі ліквідації банків, щодо виведення коштів з гри на курсах ОВДП були доведені до логічного кінця", – сказав С. Тарута.