Політика

18:46 29.03.2017

Російські банки в Україні не повинні бути продані пов'язаним з Росією бізнесменам – Тарута

Народний депутат України (позафракційний) Сергій Тарута вважає за необхідне не допустити продажу російських банків пов'язаним із Росією структурам.

"Зараз ми бачимо усілякі маніпуляцій навколо того ж Сбербанку. Цією ситуацією хочуть скористатися так звані стерв'ятники, які прагнуть швидко скупити ці активи. Обов'язковою умовою продажу російських банків має стати відсутність зв'язків покупців із Росією. Інакше вони лише поміняють бренд, і ось – вони "європейські банки". Нам потрібні серйозні західні інвестори або українські, але з бездоганною репутацією", – сказав він в ефірі телеканалу NewsOne.

При цьому С. Тарута висловив припущення, що розвал банківської системи, за який, на його думку, відповідальна голова Нацбанку Валерія Гонтарева, був реалізацією сценарію, написаного в Росії.

"Вона займалася розвалом банківської системи. І у мене виникає запитання – а чий це сценарій? Порошенка? Думаю, ні. Росії? Ну, в рамках гібридної війни, швидше за все – так. І все більше і більше з'являється зв'язок між Рожковою (Катерина Рожкова, заступник глави НБУ) і руйнуванням банківської системи, вимиванням фінансових коштів. Економічний збиток від розвалу банківської системи становить близько трильйона гривень. Це мінімальний збиток економіки від дій Гонтаревої. Тобто це якесь спецзавдання", – наголосив С. Тарута.

"У неї є російські партнери. Вона забезпечувала процес, щоб частка російського капіталу збільшилася з 12% до 42%. Тобто ми бачимо, що для російських банків створювалися преференції. Кому забезпечувалися овернайти (операції з "нічними" кредитами для виконання зобов'язань)? Тільки російським банкам", – сказав також він.

Народний депутат упевнений в неминучості швидкої відставки глави НБУ Валерії Гонтаревої.

"Те, що вона піде – однозначно. Наше завдання, і політиків, і громадянського суспільства все-таки, щоб всі факти порушень, злісних порушень у процедурі ліквідації банків, щодо виведення коштів з гри на курсах ОВДП були доведені до логічного кінця", – сказав С. Тарута.

ВАЖЛИВЕ

Верховній Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки - законопроект

Порошенко: Наступні 10 років будуть вирішальними для ЄС, Росія спробує зруйнувати Союз

Дуда наполягає на рішучій реакції через напад на Генконсульство в Луцьку

Порошенко запропонував Дуді залучити польських фахівців до розслідування нападу на Генконсульство Польщі в Луцьку

Консульства Польщі в Україні 29 березня не працюють

ОСТАННЄ

Верховній Раді пропонують конституційно закріпити фермерське господарство як основу аграрного устрою України

Римський саміт показав прихильність ЄС відкритості для країн, які сповідують спільні цінності – Порошенко

Посольство Польщі передало МЗС України ноту з проханням розслідувати напад на Генконсульство в Луцьку

Британії та ЄС у ході Brexit слід виробити всеосяжну угоду про особливе партнерство - Тереза Мей

Кемерон про ситуацію в Україні: Корупція - це пухлина, що вбиває країну

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
сравнить цены на гейнеры на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА