Порошенко: Наступні 10 років будуть вирішальними для ЄС, Росія спробує зруйнувати Союз

Президент України Петро Порошенко вважає, що наступні 10 років будуть вирішальними для Європейського Союзу.

"Ці 10 років матимуть вирішальне значення для ЄС і для моєї країни. Противники Європи не заспокояться. Антиєвропейські сили досі діють. Росія зробить все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі", - сказав П. Порошенко у своєму виступі на саміті Європейської народної партії (ЄНП) у середу на Мальті.

За його словами, Кремль як і раніше намагається побудувати "альтернативну Європу". "І для цього вони поширюватимуть невпевненість і недовіру в наших суспільствах", - сказав він.

У зв'язку з цим, упевнений П. Порошенко, настав час для рішучого лідерства з ефективним планом дій, який би передбачав більш згуртовану і рішучу Європу, яка захищає свої спільні цінності, не йде на компроміси з російською агресією, зокрема в політиці санкцій, а також ЄС, який здійснює рішучу підтримку своїх європейських партнерів і союзників.

"Я твердо вірю, що не може бути безпечного і процвітаючого майбутнього Європи без миру і стабільності в Україні. Давайте об'єднаємо наші зусилля із повернення Донбасу і Криму в Україну, а російського агресора - за межі України", - сказав П. Порошенко.