Політика

18:55 29.03.2017

Римський саміт показав прихильність ЄС відкритості для країн, які сповідують спільні цінності – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вітає факт того, що саміт Європейського Союзу в Римі підтвердив прихильність Євросоюзу до відкритості для країн зі спільними цінностями.

"Я вітаю, що порядок денний Римського саміту знову підтвердив повну прихильність ЄС залишатися відкритим об'єднанням для країн, які поважають цінності і підтримують їх. Україна - одна з них", - сказав він під час свого виступу на саміті Європейської Народної партії (ЄНП) у середу на Мальті.

Глава Української держави зазначив, що повністю підтримує концепцію "мульти-швидкісної Європи".

"Це надасть можливість східноєвропейським країнам, які всім серцем вірять у європейську перспективу, дати нову кров проекту ЄС", - сказав П. Порошенко.

Він зазначив, що Україна "готова перейти на першу передачу в автомобілі ЄС".

Розповідаючи про поточну ситуацію в Україні та у світі, глава держави охарактеризував її як кризу протистояння двох протилежних концепцій - свободи і тиранії. "Україна перебуває на межі цієї боротьби. Щодня протягом трьох років Україна веде боротьбу в цій гібридній війні проти російських військових, терористів, пропаганди, хакерів, корупції та абсолютного обману", - сказав П. Порошенко.

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