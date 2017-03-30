Політика

09:49 30.03.2017

ОРДЛО знову відхилила пропозицію Києва та ОБСЄ про участь МКЧХ та координатора ООН у звільненні заручників - Оліфер

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) знову відхилили пропозицію про участь у процесі звільнення заручників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Комітету з прав людини ООН, повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У гуманітарній підгрупі триває робота з проблем звільнення незаконно утримуваних осіб. Представники ОРДЛО вкотре відхилили пропозицію української сторони і координатора гуманітарної підгрупи від ОБСЄ про участь у цьому процесі Міжнародного комітету Червоного Хреста і Комітету з прав людини ООН", - написала Д. Оліфер на своїй сторінці у Facebook після завершення роботи ТКГ у Мінську.

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