ОРДЛО знову відхилила пропозицію Києва та ОБСЄ про участь МКЧХ та координатора ООН у звільненні заручників - Оліфер

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) знову відхилили пропозицію про участь у процесі звільнення заручників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Комітету з прав людини ООН, повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У гуманітарній підгрупі триває робота з проблем звільнення незаконно утримуваних осіб. Представники ОРДЛО вкотре відхилили пропозицію української сторони і координатора гуманітарної підгрупи від ОБСЄ про участь у цьому процесі Міжнародного комітету Червоного Хреста і Комітету з прав людини ООН", - написала Д. Оліфер на своїй сторінці у Facebook після завершення роботи ТКГ у Мінську.