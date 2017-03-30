Політика

11:45 30.03.2017

Порошенко занепокоєний заявами угорських чиновників про створення територіальних автономій – зустріч з Орбаном

У рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх відносин.

"Президент України висловив занепокоєння заявами угорських чиновників про створення окремих територіальних автономій... Прем'єр-міністр Орбан зазначив підтримку територіальної цілісності України і негайного надання українцям безвізового режиму з Європейським Союзом", - повідомляє в четвер прес-служба глави Української держави.

Під час зустрічі сторони відзначили важливість активізації двостороннього політичного діалогу на вищому рівні. Співрозмовники обговорили також питання розширення співробітництва України з країнами "Вишеградської четвірки" під час головування в групі Угорщини, що розпочнеться 1 липня 2017 р.

"Окрему увагу було приділено питанню протидії російської агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей і повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - інформують у прес-службі глави Української держави.

П. Порошенко запросив В. Орбана відвідати Україну з візитом.

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