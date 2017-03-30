Порошенко і президент ЄНП скоординували шляхи посилення міжнародного тиску на Росію

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Європейської народної партії (ЄНП) Джозефом Долем, під час якої сторони обговорили завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також посилення тиску на Росію.

Як повідомила в четвер прес-служба президента України, зустріч відбулася в рамках участі П. Порошенка в конгресі ЄНП на Мальті.

"Лідери скоординували шляхи посилення міжнародного тиску на Росію у зв'язку з її останніми діями, що дестабілізують ситуацію на Донбасі", - зазначено в повідомленні.