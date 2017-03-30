Президент Мальти у травні очікує з візитом Порошенка

Президент Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека очікує візиту президента України на Мальту в травні поточного року.

"Ми очікуємо вашого візиту на Мальту в травні", - сказала президент Мальти на зустрічі з П. Порошенком у четвер.

Вона також зазначила, що рада вітати главу Української держави на Мальті, де проходить саміт Європейської народної партії.

У свою чергу, П. Порошенко подякував президентові та уряду Мальти за підтримку євроінтеграційних прагнень України під час її головування в Євросоюзі.

"Ми очікуємо рішення Європарламенту про надання безвізового режиму для громадян України", - сказав глава Української держави, особливо відзначивши підтримку цього процесу з боку Мальти.

Як відомо, президент України перебуває з робочим візитом на Мальті, де бере участь у саміті ЄНП.