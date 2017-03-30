Політика

13:16 30.03.2017

Санкції ЄС проти РФ важливо зберегти до відновлення територіальної цілісності України, зокрема є приєднання Криму

Під час робочого візиту на Мальту президента України Петра Порошенка відбулася його зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, в рамках якої співрозмовники обговорили події на Донбасі, санкційну політику Євросоюзу проти Росії, а також питання порядку денного Україна-ЄС.

"Лідери обговорили останні події на Донбасі і засудили дії Росії, спрямовані на порушення Мінських домовленостей і підрив мирного процесу. Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, зокрема й Криму", - повідомляє в четвер вдень прес-служба глави Української держави.

Президенти висловили сподівання на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

Крім цього, співрозмовники обговорили підготовку до наступного Саміту Україна-ЄС.

"Д. Туск підтримав курс українських реформ і висловився за подальше зближення України з Європейським Союзом", - повідомляє прес-служба глави Української держави.

П. Порошенко висловив впевненість, що переобраний на пост президента Євросоюзу Д. Туск і надалі активно підтримуватиме Україну.

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