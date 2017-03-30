До Києва прибув міністр оборони Грузії Леван Ізорія

У Міністерстві оборони України відбулася урочиста церемонія зустрічі міністра оборони Грузії Левана Ізорія, який прибув до України з офіційним візитом

Як повідомляє в четвер прес-служба українського оборонного відомства, Л. Ізорію зустрів міністр оборони України Степан Полторак. Під час церемонії у виконанні військового оркестру прозвучали державні гімни України та Грузії.

"Міністр оборони Грузії привітав особовий склад роти почесної варти Міністерства оборони України. Після цього воїни пройшли перед делегаціями обох держав урочистим маршем", - зазначено в повідомленні.

Як очікується, в Міністерстві оборони України відбудуться переговори двох міністрів у складі делегацій.

За підсумками переговорів глави оборонних відомств України і Грузії планують підписати спільну заяву.