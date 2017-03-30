Політика

13:30 30.03.2017

Порошенко сподівається на позитивне рішення щодо "безвізу" для українців 6 квітня – зустріч з Таяні

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні під час робочого візиту на Мальту обговорив низку питань порядку денного Україна-ЄС, а також ситуацію на Донбасі.

"Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європейським парламентом рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян на найближчому пленарному сесії 6 квітня 2017 р.", - повідомляє в четвер прес-служба президента України.

П. Порошенко висловив впевненість у незмінній підтримці Європейським парламентом під головуванням А. Таяні подальшого зближення України з Європейським Союзом, продовження курсу реформ і відновлення територіальної цілісності в контексті російської агресії.

Глава Української держави поінформував президента Європарламенту про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про провокаційні дії Росії, які підривають мирний процес і подальшу реалізацію Мінських домовленостей.

"П. Порошенко відзначив важливість збереження і посилення режиму санкції щодо Росії до відновлення Україною територіальної цілісності, зокрема й Крим", - йдеться в повідомленні.

Також президент запросив А. Таяні відвідати з візитом Україну.

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